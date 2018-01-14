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ساجور: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار واعتقال 3 مشتبهين

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 09:46

ساجور: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار واعتقال 3 مشتبهين
صورة توضيحية
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما من قرية ساجور بمنطقة الشاغور، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، الليلة الماضية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب أصيب أثناء تواجده داخل سيارته في القرية، حيث أحيل على أثر ذلك إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

واعتقلت الشرطة 3 شبان يبلغون من العمر 18 و21 و25 عاما، بينما كانوا برفقة المصاب، وذلك للاشتباه بضلوعهم في الجريمة.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ساجور
#إطلاق نار
#جريمة

من عرب 48

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