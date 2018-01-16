الزبارقة: تصريحات قائد الشرطة بالجنوب عنصرية تنم عن عفن أخلاقي

أثار قائد لواء الجنوب في الشرطة الإسرائيلية، دافيد بيتان، والذي أنهى فترة ولايته في المنطقة وتم تعيينه قائدا للواء تل أبيب، عام 2017، غضب المواطنين العرب بالنقب بعد أن أدلى بتصريحات عنصرية استفزازية.

جمعة الزبارقة

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان فإن "بيتان قال في لقاء صحفي نشر على موقع إخباري محلي أنه 'مسرور بأن المواطنين البدو يهدمون بيوتهم بأيديهم' وأشار إلى أنه في السنة الماضية سُجلت 1952 عملية هدم".

وقال الزبارقة إن "أقوال بيتان تثير حفيظتي واشمئزازي، فالشخص السعيد بدمار وخراب حياة آلاف المواطنين لا يمكن أن يتبوأ منصبا جماهيريا مسؤولا. حتى وإن كانت وظيفة بيتان تطبيق القانون، فمن غير المناسب أن يبدي الإنسان فرحة وشماتة بهدم بيوت آلاف السكان".

وأضاف أن "تفوهات بيتان تعكس المناخ السائد والذهنية المسيطرة في الشرطة وتنم عن عفن أخلاقي، وهي تكشف مجددا بأن الشرطة مؤسسة تعادي المجتمع العربي وأن خطة افتتاح محطات شرطة في البلدات العربية لا تهدف محاربة الجريمة، وإنما تعميق القمع والملاحقة".

وختم الزبارقة بالقول إنه "بدل إطلاق التصريحات المتطرفة والعنصرية، حري بقيادة الشرطة والتي ظهر فشلها جليا بحادثة مقتل الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان والشرطي إيرز ليفي، تغيير سياستها تجاه المواطن العربي وتحمل المسؤولية".