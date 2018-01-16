جمعية "رغفيم" تشن حملة تحريض سافرة ضد عرب النقب

*الزبارقة: انتماؤنا للقدس والأقصى أقوى من "رغفيم" وخزعبلاتها

هاجم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، في خطابه بالكنيست، جمعية "رغفيم" الاستيطانية التي تنشط في مجال ما تطلق عليه بـ"البناء غير القانوني" التي تقود، مؤخرًا، مشروع تحريض وتشويه مسعور وعنصري ضد المواطنين العرب بالنقب.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48"، اليوم الثلاثاء.

وقال إن "الجمعية المكونة من مجموعات استيطانية متطرفة، لا تتورع بالتحريض على المواطنين العرب بالنقب، مستخدمة كل الوسائل، الإعلامية والشعبوية والسلطوية، بهدف القضاء على الوجود العربي ومحو هويته وثقافته العربية الفلسطينية والإسلامية. علاوة على التحريض تقوم جمعية رغفيم بتصوير البيوت العربية والضغط على السلطات لهدمها، كما تروج الجمعية للسياسات العنصرية ضد عرب النقب".

النائب جمعة الزبارقة

وأضاف أن "صحيفة 'يسرائيل هيوم' بوق الحكومة اليمينية الفاشية، تخدم سياسة الجمعية الاستيطانية، وتشاركها في التحريض، إذ نشرت، أمس، فصلا جديدا مليئا بالتشويه والتحريض والتهويل، يتهم عرب النقب بالتطرف الديني الإسلامي والقومي. وسوغت الصحيفة والجمعية الاتهام الباطل، بأن المواطنين العرب يعلّقون على مداخل البيوت ألواحا حجرية ومنحوتات تحمل صورة القدس والأقصى وأن هذه إشارات تحذير لظاهرة أخطر وأعمق".

وانتقد الزبارقة "الاتهامات وحملة التضليل والتحريض الأرعن بحق عرب النقب"، وقال إن "التقرير المليء بالتشويه والتدليس، دليل على الإفلاس الإعلامي والمهني والأخلاقي الذي تعانيه صحيفة يسرائيل هيوم، والتي وصلت لحد اعتبار منحوتات وألواح مرسوم عليها صور ومجسمات لأماكن إسلامية مقدسة أو خُط عليها آيات قرآنية وأدعية، تطرفا دينيا وقومجية وشعبوية".

وأشار إلى أن "السقوط الأخلاقي لجمعية رغفيم والصحيفة، والكراهية والعداء التي تكنه للعرب، لم يقتصر فقط على تشويه الحقيقة، بل وصل لدرجة وصف النساء بالسلعة حيث قال مركز لواء الجنوب في الجمعية، عميحاي يوغيف إن "الدولة لم تحارب ظاهرة استيراد النساء من مناطق السلطة الفلسطينية (بالإشارة للنساء المتزوجات لمواطنين في النقب) من جهة، ولم تمنع نشاطات التحريض التي قام بها الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية، والتي شددت سيطرتها على البدو' وما تصفه الجمعية بـ'نهضة قومية متطرفة' هو بالأساس جزء لا يتجزأ من تراثنا وثقافتنا الإسلامية والعربية والفلسطينية، فضلا عن كونها أماكن مقدسة ورموزا دينية. إن وضع اليهودي رموز وصور ذات طابع ديني وتراثي وقومي في بيته ومكتبه وفي الأماكن العامة لا يعتبر تطرفا دينيا وقوميا، ومسموح وجزء من المناخ العام الذي يتسق ويهودية الدولة، ولكن عندما يزين العربي بيته ويضع في مكتبه رموزا تخص تراثه وثقافته ودينه، يُتهم بالعنصرية والتطرف القومي والديني".

وختم الزبارقة بالقول إن "القدس عروس عروبتنا، وستبقى عربية فلسطينية صامدة رغم أنف الغزاة والحاقدين".