حالة الطالبة الجامعية من العزير خطيرة ومستقرة

استفاقت الطالبة الجامعية نورا عمر (19 عاما) من قرية العزير، شمال الناصرة صباح اليوم، الثلاثاء، في مستشفى الرازي بمدينة جنين، بعد إصابتها بطعنات بآلة حادة قرب الجامعة الأميركية في جنين، مساء أمس الإثنين، ووصفت حالتها بأنها خطيرة ومستقرة.

وعلمنا أن المصابة تحدثت مع الأطباء ومع والدتها بعد أن تعدت مرحلة الخطر.

ومن المتوقع أن يتم نقل المصابة، ظهر اليوم، إلى مستشفى في أراضي 48 لاستكمال علاجها.

وتواصل الشرطة الفلسطينية والأمن الوقائي الفلسطيني التحقيق مع 3 أشخاص من أفراد عائلة الطالبة المصابة بشبهة طعنها، ومن المتوقع أن يجري، اليوم، الكشف عن مجريات التحقيق وملابسات الجريمة.

الشرطة الفلسطينية: نطمئن الأهالي في الداخل أن الطلاب بخير ولا داعي للقلق

وأكد المتحدث بلسان الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات، في حديثه لـ"عرب 48" أن "الطالبة الجامعية نورا عمر من العزير تخضع للعلاج في مستشفى الرازي في جنين، وحالتها الصحية خطيرة، لكنها مستقرة".

*هل سيتم نقل الشابة للعلاج في الداخل؟

ارزيقات: هذا الأمر يعود لقرار الأطباء، ما نعرفه أن الحالة صعبة ومستقرة، وأعتقد أنه سيكون من الصعب نقلها في هذه المرحلة بسبب صعوبة حالتها الصحية، فقد يشكل الأمر خطرا على حياتها.

*ماذا هي أسباب الجريمة بحسب التحقيقات الأولية؟

ارزيقات: الشرطة الفلسطينية تلقت مساء أمس بلاغا من الأجهزة الطبية حول وجود حالة طعن لشابة في محيط سكن الطالبات قرب الجامعة العربية الأميركية، وعلى الفور قمنا بالتحرك السريع واعتقلنا عددا من الأفراد للاشتباه بهم في عملية الطعن للطالبة الجامعية.

*ذُكر أن المعتقلين هم والد وشقيق المصابة؟

ارزيقات: في هذه المرحلة يمكنني القول إن المعتقلين هم عدد من الأفراد ولا يمكن تفصيل الشبهات حول فرد ما ومدى قرابته للشابة.

نحن نقول إن هناك عددا من المعتقلين للتحقيق معهم، ولا زالت التحقيقات في بدايتها.

*ما هو الإجراء المتبع في هذه الحالة؟ هل سيتم تحويل المشتبهين للشرطة الإسرائيلية أم أن الأمر سيعالج قضائيا في جنين؟

ارزيقات: ما لم يتم تقديم طلب من الشرطة الإسرائيلية لتسليم المشتبهين فإنه سيتواصل معالجة الأمر جنائيا وقضائيا لدى الشرطة الفلسطينية والجهاز القضائي الفلسطيني، وفي حال تمت المطالبة بالمشتبهين فسيتم تسليمهم للجانب الإسرائيلي.

*ما هو الوضع في محيط الجامعة، الآن؟ وهل سبق ما ينذر بوقوع هذه الجريمة؟

ارزيقات: لم يسبق أن قُدّم أي بلاغ من قبل الشابة حول أي تهديد. الوضع هادئ جدا في محيط الجامعة والسكن الجامعي، الآن.

الأمن عاد فورا إلى منطقة السكن الجامعي وهناك حالة استقرار مطلق، ونطمئن الأهالي في الداخل أن الطلاب بخير ولا داعي للقلق.