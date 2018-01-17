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كفر قاسم: إصابة فلسطيني وشرطي خلال مطاردة

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 21:36

كفر قاسم: إصابة فلسطيني وشرطي خلال مطاردة
من المكان
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أصيب شاب فلسطيني وشرطي إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بعد سقوطهما في حفرة خلال مطاردة في مدينة كفر قاسم لاحقت فيها الشرطة ثلاثة شبان، واستدعيت قوات الإطفاء لإخراجهما.

وزعمت الشرطة أنها كانت تطارد ثلاثة شبان بسيارة مسروقة، ومع دخولهم لقرية كفر قاسم تمكن اثنان من الهرب في حين استمرت بمطاردة الثالث على الأقدام، الذي توجه للمنطقة الجبلية حيق سقط في حفرة هناك وسقط الشرطي بذات الحفرة.

وبحسب مصادر طبية، أصيب الشاب الفلسطيني بجراح وصفت بالبالغة، في حين تعرض الشرطي لكسر في الساق.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر قاسم
#مطاردة
#فلسطيني
#شرطة

من عرب 48

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