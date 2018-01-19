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أم الفحم: معلم يشتكي مدير مدرسة

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 09:48

أم الفحم: معلم يشتكي مدير مدرسة
منظر عام في أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تقدم أحد معلمي المدارس في مدينة أم الفحم بشكوى ضد مدير مدرسته إلى الشرطة اتهمه فيها بالاعتداء عليه وضربه، أمس الخميس.

وعلمنا أن الشرطة باشرت بالتحقيق في حيثيات الشكوى، فيما باشرت وزارة التربية والتعليم فحص الموضوع.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ "أحد معلمي مدارس أم الفحم أشار لسكرتيرة المدرسة حين خرج من غرفة مدير المدرسة بأن المدير قد دفعه. وقد توجّه للشرطة وتقدم ببلاغ، حيث باشرت الشرطة التحقيق.

وباشر مفتش المدرسة وقسم التّفتيش بالوزارة يفحص الموضوع علما بأنّ مدير المدرسة أنكر جميع الادعاءات ضده.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أم الفحم
#مدارس
#العنف

من عرب 48

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