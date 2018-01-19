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العاصفة تضرب البلاد: رياح عاتية واقتلاع أشجار وإغلاق شوارع

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 09:02

العاصفة تضرب البلاد: رياح عاتية واقتلاع أشجار وإغلاق شوارع
سقوط شجرة في باقة بفعل الرياح الشديدة، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تتواصل أجواء العاصفة المطرية شديدة البرودة في كافة أنحاء البلاد، منذ الليلة الماضية.

وتسببت العاصفة بأضرار مختلفة في البلاد حيث انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق وسقط أشجار واقتلعت أخرى بفعل الرياح الشديدة، كما غمرت مياه الأمطار الشوارع والطرقات والعديد من المنازل المأهولة وتسببت بسيول وفيضانات وأغلقت شوارع ومحولات طرق.

وفي مدينة باقة الغربية، سقطت في حي الشبرة جذوع أشجار بسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، الليلة الماضية. وناشدت بلدية باقة المواطنين بتوخي الحذر الشديد في مثل هذه الظروف العاصفة.

وأُغلق مقطع في شارع الشاطئ رقم 2 أمام حركة السير بشكل جزئي باتجاه جنوب البلاد وشمالها في محول الطرق "يناي" وذلك بسبب جرف مياه موحلة فوق الشارع.

ونلفت عناية سائقي المركبات المختلفة إلى ضرورة مراعاة أحوال الطقس العاصفة والظروف القاسية وتوخي الحيطة والحذر والبحث عن طرق بديلة.

وفي مناطق أخرى، أدى سقوط الأشجار بفعل الرياح الشديدة إلى إغلاق شوارع، وشهدت مدينة أعلى سرعة لمقياس الرياح حيث بلغت سرعة الرياح فيها 120 كلم/ ساعة، أما منطقة الجليل الأعلى فقد شهدت أعلى نسبة هطول أمطار حتى الآن بلغت 45 ملم من مياه الأمطار.

وأغلق كذلك شارع رقم 977 شمالي البلاد بين مفرق "غوما" ومفرق "نؤوت مردخاي" بسبب سقوط شجرة ضخمة على الشارع.

إلى ذلك، تتواصل العاصفة المطرية شديدة البرودة حتى ظهر اليوم، الجمعة، في جميع أنحاء البلاد، وستخف حدتها وستتساقط الثلوج على قمم جبل الشيخ وشمالي هضبة الجولان السوري المحتل وقمم جبال الجليل الأعلى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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العاصفة تضرب البلاد: رياح عاتية واقتلاع أشجار وإغلاق شوارع

العاصفة تضرب البلاد: رياح عاتية واقتلاع أشجار وإغلاق شوارع

العاصفة تضرب البلاد: رياح عاتية واقتلاع أشجار وإغلاق شوارع

من عرب 48

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