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إضراب لسائقي الحافلات في "إيغد" احتجاجا على العنف

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 11:22

إضراب لسائقي الحافلات في "إيغد" احتجاجا على العنف
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أعلن سائقو الحافلات التابعين لشركة "إيغد" في كافة أنحاء البلاد الإضراب عن العمل، غدا الإثنين، ما بين الساعات 10:00-12:00 وإيقاف كافة أنشطة الشركة والحافلات احتجاجا على مظاهر العنف التي يتعرض لها السائقون في الآونة الأخيرة وتعبيرا عن امتعاضهم تجاه عجز السلطات في محاربة وعلاج هذه الظاهرة.

وأعلن اتحاد عمال المواصلات إنه "قررنا أن نذكر كل شخص تسول له نفسه باستعمال العنف ضد السائقين بأننا لن نسمح للعنف بأن يسود بيننا".

وأضاف أن "سائقي المواصلات العامة يخدمون كافة الجمهور بأمانة وجدية، ولا يعقل بأن يصبحوا كيس لكمات من قبل ركاب عنيفين. ونحذر من أنه في حال استمرار أو تزايد هذه الظاهرة فسوف نوسع احتجاجنا".

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ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حافلات
#العنف والجريمة
#إيغد

من عرب 48

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