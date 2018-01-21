باقة الغربية: اجتماع شعبي لمناقشة سبل محاربة الفساد والعنف

شارك عدد من أهالي مدينة باقة الغربية في اجتماع شعبي عقدته اللجنة الشعبية، أمس السبت، لمناقشة سُبل محاربة مظاهر الفساد والعنف.

وشارك في الاجتماع رئيس بلدية باقة الغربية، المحامي مرسي أبو مخ، وعدد من الأعضاء، أعضاء لجنة الإصلاح المحلية، وعدد من الناشطين الاجتماعيين والسياسيين عن كافة الهيئات والجمعيات والأطر في باقة الغربية.

استهل الاجتماع بآيات من القرآن الكريم، تلاها الشيخ د. أحمد قعدان، ومن ثم رحب رئيس اللجنة الشعبية، الشيخ خيري إسكندر، بالحضور، وشدد على "أهمية التحرك من أجل محاربة بؤر الفساد والمفسدين في المدينة"، كما أكد على "ضرورة تكاتف كافة الأطر والحركات السياسية والدينية من جهة والبلدية ولجنة الإصلاح من جهة ثانية، لقطع دابر كل من يريد بهذا البلد وأهله سوءا".

وأشار إلى أن "الاجتماع هو انطلاقة لهبة شعبية من أجل حماية المجتمع الباقيّ في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في هذا الجانب".

وقال رئيس البلدية، في كلمته، إن "هناك ضرورة للتلاحم الشعبي من أجل الوقوف في وجه قوى الشر والإفساد".

وأعرب عن "استعداد البلدية لتقديم الدعم والمعونة لكل الأطراف التي تسعى إلى لجم الفساد ومظاهر العنف والعبث بأمن واستقرار المدينة والآمنين فيها".

وقُدمت في الاجتماع مداخلات من الحضور وبعض ممثلي الهيئات والأطر المحلية، إذ أجمعت على "الوقوف صفا واحدا في وجه أوكار الفساد والعنف في باقة"، كما دعوا إلى ترجمة الاجتماع إلى تحركات وأفعال على أرض الواقع.

وفي السياق، استنكر المجتمعون جريمة إطلاق النار وإلقاء قنبلة على منزل الناشط السياسي، زهير لحام، فجر أول من أمس، الجمعة، كما استنكروا أيضا جريمة إطلاق النار على منزل الناشط، مآب غنايم.

وخُتم الاجتماع بتشكيل لجنة مكونة من لجان الإصلاح المحلية وناشطين اجتماعيين وسياسيين، من أجل متابعة آخر التطورات في محاربة الفساد والعنف.