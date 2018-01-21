يركا: إطلاق نار في مطاردة بوليسية أعقبت دهس شرطيين

أصيب شرطيان بجروح وصفت بالطفيفة، اليوم الأحد، في حادث دهس في قرية يركا، أعقبه مطاردة بوليسية تخللها إطلاق أعيرة نارية ألحق أضرارًا بعدد من المركبات الخاصة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، طالب أفراد الشرطة من أحد السائقين بالتوقف وإظهار الأوراق الثبوتية ورخصة القيادة، إلا أنه لاذ بالفرار بعد أن دهس شرطيين.

وقدمت طواقم الإنقاذ الإسعافات الأولية اللازمة للشرطيين، وتم نقلهم إلى مستشفى في "نهريا" بجراح وصفت بالطفيفة.

وشرعت الشرطة في أعمال البحث، وخلال ملاحقة صاحب المركب، أطلقت قوات الشرطة أعيرة نارية قالت إنها تجاه المركبة الفارة، إلا أن عددًا من المركبات الخاصة لأهالي القرية، تضررت جراء ذلك.

وتقول الشرطة إنها باشرت التحقيق في أسباب الحادث.