  2. محليات
  3. أخبار محلية

يركا: إطلاق نار في مطاردة بوليسية أعقبت دهس شرطيين

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 17:26

يركا: إطلاق نار في مطاردة بوليسية أعقبت دهس شرطيين
من المكان
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أصيب شرطيان بجروح وصفت بالطفيفة، اليوم الأحد، في حادث دهس في قرية يركا، أعقبه مطاردة بوليسية تخللها إطلاق أعيرة نارية ألحق أضرارًا بعدد من المركبات الخاصة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، طالب أفراد الشرطة من أحد السائقين بالتوقف وإظهار الأوراق الثبوتية ورخصة القيادة، إلا أنه لاذ بالفرار بعد أن دهس شرطيين.

وقدمت طواقم الإنقاذ الإسعافات الأولية اللازمة للشرطيين، وتم نقلهم إلى مستشفى في "نهريا" بجراح وصفت بالطفيفة.

وشرعت الشرطة في أعمال البحث، وخلال ملاحقة صاحب المركب، أطلقت قوات الشرطة أعيرة نارية قالت إنها تجاه المركبة الفارة، إلا أن عددًا من المركبات الخاصة لأهالي القرية، تضررت جراء ذلك.

وتقول الشرطة إنها باشرت التحقيق في أسباب الحادث.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يركا
#الشرطة
#حادث دهس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: قتيل في جريمة إطلاق نار
النقب: قتيل في جريمة إطلاق نار

2018-01-21

أم الفحم: الاعتداء على رياض أطفال وأضرار مادية
أم الفحم: الاعتداء على رياض أطفال وأضرار مادية

2018-01-21

المحكمة تجمد أمر هدم بيت سليم أبو حجاج في الطيبة
المحكمة تجمد أمر هدم بيت سليم أبو حجاج في الطيبة

2018-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

2018-01-21
بنس يقول إنه وملك الأردن

بنس يقول إنه وملك الأردن "اتفقا على أنهما مختلفان"

2018-01-21
الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

2018-01-21
إضراب لسائقي الحافلات في

إضراب لسائقي الحافلات في "إيغد" احتجاجا على العنف

2018-01-21
رغم استفحال البناء الاستيطاني: تباطؤ النمو السكاني في مستوطنات الضفة الغربية

رغم استفحال البناء الاستيطاني: تباطؤ النمو السكاني في مستوطنات الضفة الغربية

2018-01-21