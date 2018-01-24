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اليوم: منتجع جبل الشيخ مفتوح أمام الزائرين

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 09:30

اليوم: منتجع جبل الشيخ مفتوح أمام الزائرين
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

أعلنت إدارة جبل الشيخ في منطقة الجولان العربي السوري المحتل، بأن المنتجع سيكون مفتوحا أمام الزائرين، اليوم الأربعاء.

هذا، وتبلغ درجة الحرارة في سفوح الجبل 3 درجات مئوية، في حين تشهد قمة الجبل انخفاضا ملموسا في درجة الحرارة.

وشهد جبل الشيخ تساقط الثلوج خلال الأيام الأخيرة، وطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واشتد البرد القارس في المنطقة.

وتتأثر البلاد بأجواء باردة وماطرة وستتحول إلى باردة جدا أواخر الأسبوع الجاري إثر تسرب رياح قطبية شديدة البرودة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لغاية ليوم السبت المقبل.

وقال الراصد الجوي إنه من غير المستبعد أن تتساقط الثلوج فوق بعض القمم العالية في البلاد خاصة في الساعات الأخيرة من عمر هذا المنخفض الجوي وتحديدا مساء الجمعة وفجر يوم السبت المقبل.

وحذرت الأرصاد الجوية سائقي المركبات المختلفة من القيادة بسرعة، وخطر تشكُل السيول وجريان الأودية جرّاء غزارة الأمطار، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر الانزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط زخات البَرَد أحيانا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر الانزلاق نظرا لتساقُط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية العالية وخصوصا في هضبة الجولان المحتل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جبل الشيخ
#ثلوج
#حالة الطقس

اليوم: منتجع جبل الشيخ مفتوح أمام الزائرين

من عرب 48

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