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جلجولية: إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 13:46

جلجولية: إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أصيب عامل (40 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل قرب قرية جلجولية في منطقة المثلث الجنوبي، اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تسلم المركز الطبي في المنطقة بلاغا قرابة الساعة 10:27 حول سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء في المنطقة الصناعية قرب جلجولية.

وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جروحه بالخطيرة مع إصابة في الرأس إثر سقوطه عن ارتفاع 4 أمتار.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إضافة إلى إخطارها مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جلجولية
#حوادث العمل

من عرب 48

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