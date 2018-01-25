أم الفحم: اجتماع طارئ لبحث سبل التصدي لمخطط يستهدف الروحة

دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة أهالي مدينة أم الفحم وقرى معاوية وعرعرة وعارة وكفر قرع وغيرها في منطقة وادي عارة لحضور الاجتماع الطارئ في المركز الجماهيري بأم الفحم، وذلك بعد غد السبت الساعة السادسة مساء.

وأصدرت اللجنة بيانا وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الخميس، أكدت فيه أهمية المشاركة في الاجتماع "على إثر مصادقة المجلس القطري للتخطيط والبناء على مشروع عبور خط كهرباء 400 كيلواط عبر أراضي الروحة. سيعقد الاجتماع يوم السبت الموافق 27.01.2018 الساعة السادسة مساء في قاعة المركز الجماهيري أم الفحم".

وكان رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، المهندس سليمان فحماوي، قد صرح في حينه أنه "بعد سنوات من التوقيع على اتفاقية الروحة، باشرت الحكومة بإعداد الخرائط المختلفة لمشاريع على أرض الروحة لسلب أكبر مساحة من أراضي المواطنين".

وأكد أنه "كان أحد المخططات قد نشرته وزارة الداخلية لمد شبكة كهرباء بضغط عال 400 كيلواط على أراضي الروحة، يتم بموجب هذا المخطط مصادرة مئات الدونمات من الأراضي العربية في الروحة فيما ستتضرر آلاف من الدونمات الأخرى بسبب الأضرار البيئية الخطيرة التي سيسببها هذا المشروع".

وختم فحماوي بالقول إن "تنفيذ هذا المخطط سيؤثر سلبا على المناطق السكنية القريبة من شبكة الكهرباء وخاصة معاوية وكفر قرع. كذلك الخطورة التي ينطوي عليها المشروع هي أيضا الحد من تطور البلدات العربية باتجاه منطقة الروحة. وفي الغالب فإن الهدف من وراء هذا المخطط هو مصادرة الأرض من أصحابها العرب بعد أن فشلت محاولة سابقة في العام 1998".