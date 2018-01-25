بلدية طمرة تصادق على ميزانيتها للعام الجاري 2018

صادق المجلس البلدي في بلدية طمرة على ميزانيته للعام الجاري 2018 مساء أول من أمس، الثلاثاء.

وأكدت إدارة البلدية أن المصادقة على الميزانية جاءت "ضمن حفظ التوازن المالي وارتفاع المبالغ سنة تلو الأخرى نتاج العمل الشريف المخطّط، لما به من خير ومصلحة لهذا البلد وضمن مخطّطات مستقبليّة تضمنُ هذا الازدياد للسنوات القادمة".

وصوّت على ميزانيّة البلديّة للعام 2018 كلّ من: رئيس البلدية، د. سهيل ذياب، صالح حجازي، إبراهيم عواد، حسن كنعان، سامر محسن، حسن مجدوب، أحمد أبو الهيجاء، عدنان حجازي، ياسر خطيب وعامر أبو الهيجاء.

وصوّت ضدّ إقرار الميزانية عضو البلدية عن الجبهة، رافع إدريس، وامتنع عن التصويت عضو البلدية عن كوادر طمرة، غدير بقاعي عوّاد، وتغيّب عن الجلسة كلّ من: أنور ذياب، محمد خلف مواسي، محمود حجازي، عبودي أبو الهيجاء.

يذكر أن المبلغ الكليّ للميزانيّة هذا العام تلخَّص بـ207 مليون شيقل بعد أن كان في عام 2014 نحو 156 مليون، عام 2015 حوالي 161 مليون، عام 2016 ما قدره 181 مليون، عام 2017 ما يقارب 194 مليون شيقل.

وأكدت إدارة البلدية أن "الارتفاع السنويّ المستمرّ في ميزانيّة البلديّة يؤكِّدُ كلّ سنةٍ من جديد على توازن في الميزانيّة على مدار 4 سنواتٍ متتاليةٍ منذ تولّينا زمام الأمور. نعدكُم أنّنا على العهد كما وعدناكم باقون! نعمل ليلًا ونهارًا بأيادٍ شريفةٍ جاءت لخدمة وإعمار هذا البلد".