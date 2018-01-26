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اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 09:21

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد
ثلوج في جبل الشيخ، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

يتواصل تساقط الثلوج منذ أمس، الخميس، في جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، كما بدأت تتساقط زخات من الثلج في بلدة مجدل شمس وغيرها من الجولان المحتل صباح اليوم، الجمعة.

وبلغ ارتفاع الثلوج في الجزء السفلي من جبل الشيخ 35 – 40 سم، فيما انخفضت درجة الحرارة بشكل ملموس وبلغت درجتين مئويتين تحت الصفر، وأغلق المنتجع أمام الزائرين.

وامتد تساقط الثلوج إلى منطقة صفد، مع اشتداد العاصفة وموجة البرد القارس. وأعلن عن تعليق التعليم في البساتين والحضانات في البلدات الواقعة شمالي هضبة الجولان بسبب تساقط الثلوج، كما أغلق شارع رقم 89 بين قريتي الجش وحرفيش في منطقة الجليل الأعلى وشوارع داخلية في الحي الشمالي في مدينة صفد.

وهطلت كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء البلاد.

ويتوقع الراصد الجوي أن يستمر تساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان المحتل وعلى القمم التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر في منطقة الجليل الأعلى، اليوم.

هذا، وناشدت دائرة الأرصاد الجوية سائقي المركبات المختلفة بالقيادة بحذر وانتباه، وحذرتهم من تشكُل السيول وجريان الأودية جرّاء غزارة الأمطار، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر الانزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط زخات البَرَد أحيانا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر الانزلاق في الشوارع والطرقات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس في فلسطين
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#مجدل شمس
#جبل الشيخ
#الجليل الأعلى
#صفد
#ثلوج
#أمطار غزيرة

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

من عرب 48

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