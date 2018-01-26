الناصرة: تمديد اعتقال مشتبه هدد بنشر صور فاضحة

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الجمعة، اعتقال شاب من مدينة جنين (32 عاما) لغاية 1.2.2018، وذلك لاستكمال التحقيقات معه، بعد الاشتباه به بابتزاز أشخاص من الناصرة والقرى المجاورة، وانتحاله شخصية شابة، واستدراجهم في شبكة التواصل الاجتماعي، وتهديدهم بنشر صورهم الفاضحة.

وعقدت الجلسة بأبواب مغلقة، بناء على طلب تقدم به المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به.

وجرى اعتقال الشاب في مدينة نتسيرت عيليت بشبهة ابتزاز أشخاص من الناصرة والمنطقة. وبحسب الشبهات "انتحل المشتبه به في موقع فيسبوك شخصية فتاة وأقنع الذكور وتحدث معهم وطلب منهم القيام بعمل فاضح بأنفسهم وقام بتصويرهم وطلب منهم آلاف الشواقل مقابل عدم نشر صورهم".