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الحركة الإسلامية تحصن مقاعد للنساء بقائمتها الانتخابية للكنيست

تاريخ النشر: 27/01/2018 - 09:40

الحركة الإسلامية تحصن مقاعد للنساء بقائمتها الانتخابية للكنيست
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

الحركة الإسلامية تقر ميثاقها العام وتخصص مقاعد للنساء في هيئاتها القيادية والقائمة البرلمانية.

انتخاب الشيخ حماد أبو دعابس رئيسا للحركة لدورة أخيرة والأستاذ غازي عيسى للمؤتمر العام.

أنهت الحركة الإسلامية الجنوبية مؤتمرها العام التاسع عشر بإقرار الميثاق العام للحركة الإسلامية وإقرار التعديلات في نظامها الأساسي، بما يشمل تخصيص مقاعد للنساء في الهيئات القيادية، ابتداء من مجلس الشورى القطري والإدارة العامة والمكتب السياسي، وكذلك في قائمة الحركة الإسلامية في انتخابات الكنيست، ضمن القائمة العربية الموحدة.

وتم إعادة انتخاب الشيخ حماد أبو دعابس رئيسا للحركة الإسلامية لدورة ثالثة وأخيرة، فضلا عن انتخاب غازي عيسى رئيسا للمؤتمر العام القطري خلفا للدكتور أحمد أسدي.

كما وتم انتخاب لجنة المراقبة القطرية للحركة الإسلامية بعضوية المحامي عبد المالك دهامشة والأستاذ محمد قاسم والأستاذ علي الدبسان.

وقد استهل المؤتمر العام بتكريم لعائلة الشيخ عبد الله نمر درويش رحمه الله، والذي عقد المؤتمر العام لأول مرة بعد أن غيبه الموت منتصف العام الماضي.

وشهد المؤتمر حضورا نسائيا لافتا من مختلف القرى والمدن العربية في البلاد تأكيدا للتوجهات الأخيرة في الحركة الإسلامية

وكانت الحركة الإسلامية قد عقدت مؤتمرها العام بعد ظهر الجمعة في مدينة كفر قاسم بحضور كبير من أعضاء المؤتمر العام.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الحركة الإسلامية
#حماد أبو دعابس
#نساء
#الكنيست
#انتخابات

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