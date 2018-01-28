إصابة طالبين إثر حريق بحافلة قرب الناعورة

أصيب طالبان (17 عاما) إثر استنشاق الدخان الذي انبعث من حريق شب في حافلة تقل كانت طلابا بين قريتي الناعورة وطمرة الزعبية في منطقة مرج ابن عامر، اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، شب حريق في حافلة كانت تقل طلاب مدرسة قرب الناعورة، بسبب عطل تقني ما أسفر عن إصابة طالبين إثر استنشاق الدخان الكثيف، وجرى إحالتهما لاستكمال العلاج في مستشفى "هعيمك".

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق، وباشر خبراء الحرائق بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.