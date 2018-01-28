  2. محليات
  3. أخبار محلية

زعبي: القانون البولندي هو الوجه الآخر لقانون النكبة

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 11:10

زعبي: القانون البولندي هو الوجه الآخر لقانون النكبة
حنين زعبي
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

صرّحت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، اليوم الأحد، أن "القانون البولندي القاضي بإنكار المسؤولية الأخلاقية عن مقتل ملايين اليهود في المحرقة هو قانون خطير حيث الفصل بين الجريمة والمجرم، هو بمثابة الانتصار المتجدد للشر".

وأضافت أن "ذلك يرسل رسالة خطيرة للأجيال القادمة، حيث لا معنى للتضامن مع الضحية، عندما لا نأخذ موقفا حازما وواضحا ضد من تسبب في مأساتها. من جهة أخرى، على الذي يستغل المحرقة ويستعملها استعمالا أداتيا ألاّ يستغرب من إنكارها، ومن ينكر جرائمه صد الآخرين عليه ألا يستغرب من هذا القانون. هذا القانون هو الصيغة البولندية لقانون النكبة".

وختمت النائبة زعبي بالقول إن "الطريق الأخلاقية للاعتراف الحقيقي بالمحرقة، تكمن في وقف الاستغلال الإسرائيلي الرخيص لها، والتعامل معها كإحدى تجليات الشر الإنساني والصمت على الشر على حدّ سواء. والجرائم المتمثّلة بالقتل والملاحقة والتنكيل، هي جرائم بعض النظر عن مرتكبها وعن ضحيتها".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حنين زعبي
#التجمع
#المشتركة
#القانون البولندي
#النكبة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: حريق في منزل مأهول
أم الفحم: حريق في منزل مأهول

2018-01-28

وادي عارة: إقرار خطوات للتصدي لمخطط يستهدف أراضي الروحة
وادي عارة: إقرار خطوات للتصدي لمخطط يستهدف أراضي الروحة

2018-01-28

إصابة طالبين إثر حريق بحافلة قرب الناعورة
إصابة طالبين إثر حريق بحافلة قرب الناعورة

2018-01-28

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة لتساقط أمطار

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة لتساقط أمطار

2018-01-27
د. محمد أبو سمرة: الفلسطينيون عالقون بين أزمة

د. محمد أبو سمرة: الفلسطينيون عالقون بين أزمة "الاستشهادي" و"هزيمة "المفاوض"

2018-01-27
عباس

عباس "ينعى" أوسلو والسلطة تنفي طرح مبادرة جديدة للتسوية

2018-01-27
95 قتيلا و163 جريحا بانفجار في كابول

95 قتيلا و163 جريحا بانفجار في كابول

2018-01-27
ترامب يتجه لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

ترامب يتجه لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

2018-01-27