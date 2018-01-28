طمرة: الدعوة للمشاركة في مهرجان دعم حقوق عرب الداخل

*المهرجان يقام في قاعة الأوبرا في مدينة طمرة، يوم الثلاثاء القريب الساعة السادسة مساء

*اليوم العالمي سيشهد أربعة مهرجانات مركزية في طمرة ونابلس وغزة وبيروت ونشاطات في عشرات الدول

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في المهرجان القطري الذي سيقام في مدينة طمرة، يوم الثلاثاء القريب، بمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوق جماهيرنا العربية في البلاد، الذي يصادف يوم 30 الشهر الجاري. وسيشهد هذا اليوم، أربعة مهرجانات مركزية، في طمرة ونابلس وغزة وبيروت، إلى جانب نشاطات في عشرات الدول في العالم.

وسيقام المهرجان في الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، في قاعة الأوبرا في مدينة طمرة، وتجري الاستعدادات في لجان المتابعة، من أجل ضمان مشاركة واسعة في هذا المهرجان، الذي سيتضمن خطابات سياسية وفقرة فنية وطنية ملتزمة.

وجاء في بيان أصدرته المتابعة إنه "للسنة الثالثة على التوالي يعقد اليوم العالمي لدعم حقوق جماهيرنا العربية في البلاد، بمبادرة لجنة المتابعة العليا. وبالتعاون الوثيق، مع هيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، والفصائل، والهيئات الوطنية لشعبنا في العالم، ولجان وحركات التضامن مع شعبنا الفلسطيني في مختلف الدول".

وأضافت أنه "عقدت في الأيام الأخيرة سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، في رام الله ونابلس والناصرة، من أجل التنسيق وضمان نجاح النشاطات في عشرات الدول في العالم. إذ عممت وزارة الخارجية الفلسطينية من جهة، ودائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير من جهة أخرى، رسائل على السفارات والممثليات الفلسطينية، وعلى الهيئات واللجان الشعبية الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، من أجل ضمان نجاح هذا اليوم".

وأصدرت لجنة المتابعة وثيقة سياسية، لتوزيعها عالميا، حول وابل القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تضييق الحيز العام على الجماهير العربية، وتقويض حركاتها وحياتها العامة".

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، "إننا نسعى إلى تثبيت هذا اليوم العالمي، من خلال التراكمية في النشاطات السنوية، كي تكون قضيتنا، التي هي أيضا جزء من القضية الفلسطينية العامة، ولها خصوصية، مطروحة دائما على أجندة الرأي العالم العالمي".