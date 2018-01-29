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ارتفاع أسعار الوقود في البلاد الخميس المقبل

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 13:33

ارتفاع أسعار الوقود في البلاد الخميس المقبل
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

ترتفع أسعار المحروقات ابتداء من الأول من شهر شباط/ فبراير 11 – 12 أغورة لليتر الواحد في البلاد، في أعقاب الارتفاع الحاد للنفط في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان في التعبئة الذاتية 6.30 شيقل.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في العالم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أسعار الوقود
#النفط
#المحروقات
#الأسواق العالمية

من عرب 48

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