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بلدية الطيبة تؤكد رفضها لمخططات الخدمة المدنية

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 21:28

بلدية الطيبة تؤكد رفضها لمخططات الخدمة المدنية
من الجلسة (عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى
تحرير : محمود مجادلة

عقدت بلدية الطيبة جلسة طارئة بخصوص مشروع الخدمة المدنية في المدينة، بعد أن تم الكشف عن مخطط يرمي إلى تجنيد الطلاب والطالبات، اليوم الإثنين، في قاعة الجلسات في البلدية.

وحضر الاجتماع الذي دعا إليه عضو البلدية في المعارضة سامي ياسين من التحالف الطيباوي، كل من أعضاء البلدية في الائتلاف والمعارضة ورئيس البلدية المحامي شعاع منصور.

وأكد الحاضرون بالاجتماع رفض أي مشروع يرمي إلى تجنيد الشبان في مدينة الطيبة، وخرجوا بقرار "رفض أي مخطط للخدمة المدنية".

ويشار إلى أنه في الأيام الأخيرة تم الكشف عن مشروع لتجنيد شباب الطيبة للخدمة المدنية في مركز "بيسغا" التربوي في الطيبة، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم.

وافتتح الجلسة رئيس بلدية الطيبة مؤكدا أن "إدارة بلدية الطيبة تلتزم بقرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهو رفض بشكل قاطع لأي مشروع يرمي إلى أي مخطط لتجنيد شبابنا وبناتنا".

وأشار منصور إلى أن "مدينة الطيبة لا تتبنى أي مشروع للخدمة المدنية، وما حصل في المركز التربوي "بيسغا" هو تحت إدارة وزارة التربية والتعليم، ولم يكن للبلدية أي سلطة عليه".

وقال عضو البلدية في المعارضة الشيخ سعد عمشة إنه "يجب على جميع القوى الوطنية في الطيبة والبلدية، تبني هذا القرار الرافض، وعلى بلدية الطيبة توضيح رفضها للمشروع عبر وسائل الإعلام".

ودعا عمشة إلى "الشفافية في هذا الموضوع"، مشددا على أنه "لا مجال للمناكفات هنا، لأننا نتحدث عن مستقبل أولادنا".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الخدمة المدنية
#الطيبة
#البلدية
#مركز "بيسغا"
#وزارة التربية والتعليم

بلدية الطيبة تؤكد رفضها لمخططات الخدمة المدنية

بلدية الطيبة تؤكد رفضها لمخططات الخدمة المدنية

بلدية الطيبة تؤكد رفضها لمخططات الخدمة المدنية

بلدية الطيبة تؤكد رفضها لمخططات الخدمة المدنية

بلدية الطيبة تؤكد رفضها لمخططات الخدمة المدنية

بلدية الطيبة تؤكد رفضها لمخططات الخدمة المدنية

بلدية الطيبة تؤكد رفضها لمخططات الخدمة المدنية

من عرب 48

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