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إصابة عامل سقط من علو وسط البلاد

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 13:55

إصابة عامل سقط من علو وسط البلاد
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما، بجروح إثر سقوطه من علو 5 أمتار أثناء عمله في ورشة بناء وسط البلاد، اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في أطراف جسده، وصفت بأنها متوسطة.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث العمل
#إصابات
#ورشة بناء

من عرب 48

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