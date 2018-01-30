إصابة عامل سقط من علو وسط البلاد

أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما، بجروح إثر سقوطه من علو 5 أمتار أثناء عمله في ورشة بناء وسط البلاد، اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في أطراف جسده، وصفت بأنها متوسطة.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.