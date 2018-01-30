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اتهام محمد وزياد أبو حباك من بير هداج بقتل سفيان الترابين

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 15:44

اتهام محمد وزياد أبو حباك من بير هداج بقتل سفيان الترابين
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير : قاسم بكري

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، لائحة اتهام ضد محمد وزياد أبو حباك العزازمة، من قرية بير هداج بالنقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهما تهمة قتل سفيان الترابين في شهر آذار/ مارس العام الماضي، ومحاولة قتل آخرين.

كما طلبت النيابة تمديد اعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "نشب نزاع بين محمد أبو حباك وتيسير الترابين، وفي يوم 07/03/2017 سافر تيسير الترابين في سيارته إلى جانبه المرحوم سفيان الترابين ومعهما فايز أبو بليل وطفل عمره 5 سنوات هو ابن تيسير. سافروا في شارع 40 باتجاه قرية شقيب السلام، وقبل وصولهم مفرق سارة وصلت سيارة محمد أبو حباك وفي المقعد الخلفي جلس زياد أبو حباك، وكان بحوزتهما مسدسات، وأثناء السفر حاول محمد أبو حباك إيقاف سيارة تيسير الترابين، ونتيجة لذلك أوقف تيسير الترابين سيارته عندها أقدم محمد أبو حباك على إطلاق النار على سيارة الترابين والركاب فيها، وحاول تيسير الترابين الانطلاق بالسيارة للفرار منهما، لكنهما خرجا من سيارتهما وواصلا إطلاق النار، ونتيجة لذلك أصيب سفيان الترابين برصاصة في الرأس وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه البالغة في المستشفى".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
#بير هداج

من عرب 48

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