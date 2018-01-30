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عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 14:17

عرابة البطوف: قبر جديد مجهول
القبر الجديد في عرابة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أثار الكشف عن وجود قبر جديد غير معروف للأهالي في مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل حالة من الدهشة والاستغراب، كما ثارت تساؤلات عديدة عن توقيت حفر وإتمام القبر وإذا ما كان يحتوي على جثة إنسان ولمن تعود.

وقالت بلدية عرابة إنه عُثر على قبر مجهول في المقبرة الجديدة، اليوم الثلاثاء.

وأكدت البلدية في بيان أصدرته، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" إنه "تم العثور على قبر مجهول الهوية في المقبرة الجديدة، ولم تأت محاولات البلدية ووحدة المراقبة لمعرفة صاحب القبر بنتيجة".

وناشدت البلدية "من أقام هذا القبر عليه التوجه فورا لإتمام التعرف على صاحب القبر والقيام بالإجراءات اللازمة".

وختمت بلدية عرابة بالقول إنه "في حال عدم توجه أي شخص سيتم التوجه للشرطة لمباشرة التحقيق في الأمر".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عرابة البطوف
#الجليل
#بلدية عرابة
#قبور

عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

من عرب 48

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