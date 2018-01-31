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المغار: لائحة اتهام ضد شاب بالاعتداء على قريبه

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 10:41

المغار: لائحة اتهام ضد شاب بالاعتداء على قريبه
المغار (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في طبرية، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام، وطلب تمديد اعتقال شاب (32 عاما) من قرية المغار، نسبت إليه تهمة الاعتداء على قريبه (31 عاما).

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه تتوفر أدلة وإفادات ضد المعتدي على قريبه بعد أن دار جدال بينهما.

وأضافت أنه في "يوم 25.1.18 في الوقت الذي كان فيه الضحية جالسا في سيارته قرب منزل جده، وصل المتهم وتطور بينهما جدال، وفجأة اعتدى المتهم على الضحية وضربه على منطقة الأنف، وبعد ذلك نزل الضحية من سيارته فطعن المتهم الضحية بواسطة غرض حاد الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى".

وذُكر أنه "بعد تلقي الشكوى فتح أفراد الشرطة تحقيقا، وحاول المتهم الهرب، وبعد عدة أيام من الاعتداء جرى اعتقاله".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المغار
#اعتداءات
#لائحة اتهام
#العنف والجريمة

من عرب 48

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