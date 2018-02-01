  2. محليات
  3. أخبار محلية

عين ماهل: تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون

تاريخ النشر: 01/02/2018 - 14:23

عين ماهل: تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون
عرب ٤٨ / أريج حكروش
تحرير : قاسم بكري

جرفت آليات ثقيلة تابعة للسلطات الإسرائيلية بحماية الشرطة أراض تعود لأهالي قرية عين ماهل قرب الناصرة، واقتلعت أشجار الزيتون منها، اليوم الخميس.

وأعرب الأهالي عن غضبهم وتذمرهم إثر هذه الاعتداءات، مشيرين إلى أنها "تأتي بعد زيارة العار التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه إلى المجلس المحلي".

وقال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، الشيخ حسام أبو ليل، إن "هذه هي السياسة العنصرية القمعية والحكم العسكري، تنهب أرضنا وتقتلع زيتون الآباء والأجداد وتضيق علينا عيشنا وتحاصرنا من كل الجهات وتبني على أرضنا للأغراب الوافدين".

وأضاف أن "هذه مؤسسة منزوعة القيم ثم يقولون دولة ديمقراطية متحضرة. مهما فعلتم ستبقى أرضنا مزروعة في وجداننا وعقولنا، وإنا باقون وستعود لنا طال الزمان أو قصر، لأن حكم الظلم لا يدوم".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عين ماهل
#تجريف أراض
#اقتلاع أشجار
#هدم منازل

عين ماهل: تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون

عين ماهل: تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انتخاب بروفيسور يزبك رئيسا لإدارة مركز عدالة
انتخاب بروفيسور يزبك رئيسا لإدارة مركز عدالة

2018-02-01

استحقاق التناوب: العطاونة يعلن تقديم استقالته الأسبوع المقبل
استحقاق التناوب: العطاونة يعلن تقديم استقالته الأسبوع المقبل

2018-02-01

النقب: هدد بحرق نفسه إذا هدموا بيته
النقب: هدد بحرق نفسه إذا هدموا بيته

2018-02-01

الأكثر قراءة

رصد لظاهرة

رصد لظاهرة "القمر الأزرق الدموي العملاق" (صور)

2018-01-31
ليبرمان يهدد بالاجتياح البري للبنان وإدخال بيروت للملاجئ

ليبرمان يهدد بالاجتياح البري للبنان وإدخال بيروت للملاجئ

2018-01-31
أميركا تنشر منظومة دفاع مضادة للصواريخ في إسرائيل

أميركا تنشر منظومة دفاع مضادة للصواريخ في إسرائيل

2018-01-31
دول أوروبية تقاطع المستوطنات وأميركا تجمد قانون تجريم الاستيطان

دول أوروبية تقاطع المستوطنات وأميركا تجمد قانون تجريم الاستيطان

2018-01-31
حريق بمقر الجبهة في تل أبيب

حريق بمقر الجبهة في تل أبيب

2018-01-31