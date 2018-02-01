عين ماهل: تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون

جرفت آليات ثقيلة تابعة للسلطات الإسرائيلية بحماية الشرطة أراض تعود لأهالي قرية عين ماهل قرب الناصرة، واقتلعت أشجار الزيتون منها، اليوم الخميس.

وأعرب الأهالي عن غضبهم وتذمرهم إثر هذه الاعتداءات، مشيرين إلى أنها "تأتي بعد زيارة العار التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه إلى المجلس المحلي".

وقال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، الشيخ حسام أبو ليل، إن "هذه هي السياسة العنصرية القمعية والحكم العسكري، تنهب أرضنا وتقتلع زيتون الآباء والأجداد وتضيق علينا عيشنا وتحاصرنا من كل الجهات وتبني على أرضنا للأغراب الوافدين".

وأضاف أن "هذه مؤسسة منزوعة القيم ثم يقولون دولة ديمقراطية متحضرة. مهما فعلتم ستبقى أرضنا مزروعة في وجداننا وعقولنا، وإنا باقون وستعود لنا طال الزمان أو قصر، لأن حكم الظلم لا يدوم".