كفر كنا: إطلاق وابل من الرصاص على مسجد عمر بن الخطاب

أطلق مجرمون وابلا من الرصاص على مسجد عمر بن الخطاب في قرية كفر كنا، فجر اليوم الخميس.

وقال عدد من المصلين إن "عدة رصاصات اخترقت إحدى النوافذ واستقرت في جدران المسجد الداخلية".

وأكدوا أنه لم يصب أحد بأذى، في حين سادت البلدة حالة من الاستنكار والغضب في أعقاب الاعتداء على المسجد، وتساءلوا عن خلفية جريمة إطلاق النار على مكان للعبادة.

وقال إمام وخطيب المسجد، الشيخ كمال خطيب، لـ"عرب 48" إنه "لغاية الآن لم تُعرف خلفية الاعتداء، ولكننا سوف نعمل جهدنا على عدم تكرار مثل هذه التصرفات الرعناء. إنه تصرف بربري لا يقبله أي إنسان سوي ولا يقبله مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، كما أن من يقوم بمثل هذه التصرفات هو إنسان شاذ عقليًا وفكريًا ليس إلا".

وأضاف أنه "عندما يصل الحال ببعض الأشخاص أن يتجرأوا على المساجد فهذا يعتبر تصعيد سافر، ولا أعتقد أن لذلك علاقة بإطلاق النار على مسجد حسن بيك في يافا على يد جماعات صهيونية متطرفة".