إصابتان بجريمة طعن بكفرمندا وإطلاق نار بالطيبة

أصيب شخصان بجراح متفاوتة، مساء اليوم السبت، بجريمتين منفصلتين، في كفرمندا أصيب شاب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار، بينما في الطيبة أصيب شاب بجراح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار.

وتلقت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء إخطارا عن جريح في قرية كفرمندا، وعلى الفور هرع الطاقم الطبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج، حيث يعاني من جراح خطيرة بالصدر.

إلى ذلك شرعت الشرطة التي وصلت لمكان الحادث التحقيق في ملابسات جريمة الطعن، حيث دلت المعلومات الأولية أن الشاب نقل لعيادة محلية وهو يعاني من جراح جراء تعرضه للطعن في الصدر.

ورجحت تحقيقات الشرطة أن الشاب أصيب خلال شجار نشب بين عائلتين بالقرية، فيما شرعت الشرطة بالبحث عن المشتبه بجريمة الطعن.

أما في مدينة الطيبة، أصيب شاب يبلغ من العمر (30 عاما) بجراح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في المدينة.

ووقعت الجريمة في الحارة القديمة في الطيبة (حوش السرب) بعد أن أقدم مجهولون على إطلاق النار صوب شاب الذي أصيب بالقسم السفلي من جسده.

وعقب الجريمة، هرعت قوات من الشرطة إلى المكان وباشرت بالتحقيق في ملابساتها، فيما لم يعلن عن اعتقال أي مشتبه بالجريمة.