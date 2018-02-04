اعتقال مشتبهين بطعن شاب في كفر مندا وحرق مرأب بالرملة

اعتقلت الشرطة 3 أشخاص (17 و18 و50 عاما) للاشتباه في ضلوعهم بجريمة طعن شاب من قرية كفر مندا، الليلة الماضية.

وبحسب ما ادعته الشرطة، فإن الجريمة وقعت على خلفية شجار بين عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على أثرها إلى الميتشفى لاستكمال العلاج.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة اليوم، الأحد، بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.

وفي سياق منفصل، مددت المحكمة أمس، السبت، اعتقال شاب يبلغ من العمر 30 عاما بشبهة إضرام النار في مرأب (كراج) بشارع "هرتسل" في الرملة، أواخر الأسبوع الماضي.