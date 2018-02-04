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الطيرة: إضرام النار في صف تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 12:19

الطيرة: إضرام النار في صف تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة
من مكان الحريق بالطيرة، الليلة الماضية (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

أضرم جناة مجهولون النار في صف تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الحنان في مدينة الطيرة، الليلة الماضية، ما أسفر عن أضرار جسيمة بمحتويات الصف.

وحاول المعتدون إضرام النار بصفوف أخرى والعبث بممتلكات المدرسة وتكسير أبواب ونوافذ بعض الصفوف.

وفوجئت إدارة ومعلمي وعمال المدرسة وأهالي الطلاب من أعمال التخريب، علما أن المدرسة تخدم نحو 300 طالبة وطالب.

وباشرت الشرطة بالتحقيق والتشخيص الجنائي في المدرسة دون الإبلاغ عن معتقلين وخلفية الاعتداء.

واستنكر الأهالي الاعتداء بشدة، وقالوا أنه "لم يكن الأول في الطيرة في هذا العام الدراسي، حيث تكررت الاعتداءات على حرمات المدارس".

وطالبوا الشرطة بالعمل على اعتقال الجناة وردعهم عن تكرار تلك الاعتداءات التي تشكل عائقا أمام مستقبل أولادهم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطيرة
#مدرسة الحنان
#ذوي الاحتياجات
#حرائق

الطيرة: إضرام النار في صف تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الطيرة: إضرام النار في صف تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الطيرة: إضرام النار في صف تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة

من عرب 48

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