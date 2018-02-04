الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

نفذ لصوص عملية سطو مسلح على تاجر سجائر في مدينة الناصرة، اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه "قام ملثمون في حي بلال بالناصرة بسرقة رزم من السجائر بعد السطو على تاجر سجائر تحت تهديد مسدس".

ولاذ اللصوص بالفرار من المكان بسيارة، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق في الملابسات الجريمة ووضعت الحواجز من أجل العثور على الجناة، ولم يبلغ عن إصابات.

وسادت حالة من التذمر والغضب في أعقاب تكرار جرائم العنف والسرقة، وسط تقاعس الشرطة عن وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.