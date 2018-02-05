الناصرة: اعتقال شابين وامرأة بشبهة السطو المسلح

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة في طلب تمديد اعتقال شابين، في العشرينات من العمر، وامرأة (40 عاما) من الناصرة، اليوم الإثنين.

ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهة السطو المسلح على تاجر سجائر في حي بلال بالناصرة، أمس.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه "قام ملثمون في حي بلال بالناصرة بسرقة رزم من السجائر بعد السطو على تاجر سجائر تحت تهديد السلاح".

ولاذ اللصوص بالفرار من المكان بسيارة، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق في الملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن إصابات.

وبحسب ما جاء في ملف الجناية فإنه "جرى اعتقال المشتبهين وضبط 3 سيارات استخدمها المشتبهون لتنفيذ السطو وضبط قسم من رزم السجائر التي سُرقت".