  2. محليات
  3. أخبار محلية

الناصرة: اعتقال شابين وامرأة بشبهة السطو المسلح

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 09:42

الناصرة: اعتقال شابين وامرأة بشبهة السطو المسلح
السطو المسلح بالناصرة، أمس (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة في طلب تمديد اعتقال شابين، في العشرينات من العمر، وامرأة (40 عاما) من الناصرة، اليوم الإثنين.

ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهة السطو المسلح على تاجر سجائر في حي بلال بالناصرة، أمس.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه "قام ملثمون في حي بلال بالناصرة بسرقة رزم من السجائر بعد السطو على تاجر سجائر تحت تهديد السلاح".

ولاذ اللصوص بالفرار من المكان بسيارة، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق في الملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن إصابات.

وبحسب ما جاء في ملف الجناية فإنه "جرى اعتقال المشتبهين وضبط 3 سيارات استخدمها المشتبهون لتنفيذ السطو وضبط قسم من رزم السجائر التي سُرقت".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#سطو مسلح
#العنف والجريمة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: 3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق
النقب: 3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق

2018-02-05

الطيبة: حريق في بناية سكنية وتخليص عالقين
الطيبة: حريق في بناية سكنية وتخليص عالقين

2018-02-05

بمبادرة زعبي وغنايم: لجنة التربية تناقش مستوى تأهيل المعلمين العرب
بمبادرة زعبي وغنايم: لجنة التربية تناقش مستوى تأهيل المعلمين العرب

2018-02-05

الأكثر قراءة

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

2018-02-04
أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

2018-02-04
إدانة فلسطيني بقتل مستوطنة

إدانة فلسطيني بقتل مستوطنة "على خلفية قومية"

2018-02-04
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2018-02-04
نتنياهو يدعو

نتنياهو يدعو "للتهدئة" ووزراؤه يقرعون طبول الحرب على لبنان

2018-02-04