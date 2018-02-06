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إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل جنوب البلاد

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 10:54

إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل جنوب البلاد
من المكان
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة أشكلون (عسقلان) جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "برزيلاي" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عسقلان
#حادث عمل
#أشكلون

من عرب 48

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