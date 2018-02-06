الحكم بسجن 5 شبان أدينوا بالتخابر مع حزب الله

أصدرت المحكمة المركزية بمدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن الفعلي ضد 5 شبان من قريتي الغجر ويركا بعد إدانتهم بالتخابر مع حزب الله.

وفرضت المحكمة على إيهاب قزموز (32 عاما) من الغجر بالسجن الفعلي لمدة 14 عاما وتغريمه بـ120 ألف شيكل، كما شقيقيه جميل قهموز (30 عاما) ويوسف قهموز (35 عاما) وابن عمهم محسن قهموز (22 عاما) بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهم بمبلغ 20 ألف شيكل، بالإضافة إلى قريبهم ممدوح إبراهيم (22 عاما) من قرية يركا بالسجن لمدة 24 شهرا وتغريمه بمبلغ 20 ألف شيكل.

وقالت الشرطة، إن "حيثيات القضية تعود إلى نهاية شهر تموز/يوليو من العام 2016، بعد عثور فلاح على حقيبة بداخلها عبوتين ناسفتين في منطقة مفتوحة غربي شارع رقم 90 بالقرب من المطلة، وبعد الفحص تبين أن مصدرهما من لبنان".

كما ادعت أن "العبوتين الناسفتين جرى تهريبهما من الأراضي اللبنانية إلى البلاد عن طريق عدد من المشتبهين وهم أبناء عائلة واحدة من قرية الغجر الذي استعانوا بقريب عائلة كان على تواصل مع حزب الله من الجانب اللبناني".

وفي أعقاب ذلك، قدمت لائحة الاتهام ضد الشبان على خلفية ضلوعهم بنقل معلومات بهدف التجسس، تقديم المساعدة للعدو في وقت الحرب، تصنيع السلاح واستيراده، التخابر مع عميل أجنبي والتجارة بالمخدرات.