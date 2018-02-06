طوبا الزنغرية: مصرع فتى في حادث انقلاب دباب

لقي الفتى فارس مصطفى فارس (15 عاما) من طوبا الزنغرية، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دباب بالقرب من القرية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام الدباب بسياج في منطقة قريبة من القرية لأسباب غير معروفة، ما أدى إلى انقلابه ومصرع سائقه بعدما طار منه.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، حيث حاول إنقاذ حياة الفتى، غير أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن "الفتى لم يكن بحوزته رخصة قيادة، وبدورها باشرت التحقيق في ملابسات وقوع الحادث".