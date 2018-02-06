  2. محليات
  3. أخبار محلية

طوبا الزنغرية: مصرع فتى في حادث انقلاب دباب

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 19:54

طوبا الزنغرية: مصرع فتى في حادث انقلاب دباب
المرحوم فارس مصطفى فارس
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

لقي الفتى فارس مصطفى فارس (15 عاما) من طوبا الزنغرية، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دباب بالقرب من القرية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام الدباب بسياج في منطقة قريبة من القرية لأسباب غير معروفة، ما أدى إلى انقلابه ومصرع سائقه بعدما طار منه.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، حيث حاول إنقاذ حياة الفتى، غير أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن "الفتى لم يكن بحوزته رخصة قيادة، وبدورها باشرت التحقيق في ملابسات وقوع الحادث".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حادث
#دباب
#طوبا الزنغرية
#فارس فارس

طوبا الزنغرية: مصرع فتى في حادث انقلاب دباب

طوبا الزنغرية: مصرع فتى في حادث انقلاب دباب

طوبا الزنغرية: مصرع فتى في حادث انقلاب دباب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عارة: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار
عارة: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار

2018-02-06

مفرق الكابري: قتيلان في حادث طرق
مفرق الكابري: قتيلان في حادث طرق

2018-02-06

جديدة المكر: أكثر من 20 ألف نسمة بدون فرع بريد
جديدة المكر: أكثر من 20 ألف نسمة بدون فرع بريد

2018-02-06

الأكثر قراءة

اتهام السلطة الفلسطينية بالتجسس بمساعدة المخابرات الأميركية

اتهام السلطة الفلسطينية بالتجسس بمساعدة المخابرات الأميركية

2018-02-06
حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل تساقط أمطار خفيفة

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل تساقط أمطار خفيفة

2018-02-06
وزراء إسرائيليون يتوعدون المقاومة بعد اغتيال جرار

وزراء إسرائيليون يتوعدون المقاومة بعد اغتيال جرار

2018-02-06
التماس للعليا للتحقيق في ظروف استشهاد سماح عبد الله

التماس للعليا للتحقيق في ظروف استشهاد سماح عبد الله

2018-02-06
تجاوزات مالية في

تجاوزات مالية في "البيت اليهودي" ومراقب الدولة يكتفى بغرامة مخففة

2018-02-06