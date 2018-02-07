حيفا: العثور على جثة شاب وإصدار أمر حظر نشر

عثر صباح اليوم، الأربعاء، على جثة شاب يبلغ من العمر 36 عاما، وهي ملقاة في شارع "روش بينا" بمدينة حيفا.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إعلان الوفاة بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياة الشاب.

وجاء على لسان أحد أفراد الطاقم الطبي، أن "الشاب كان فاقدا للوعي وبدون تنفس ونبض، حيث كان يعاني من إصابة خطيرة في القسم العلوي من جسده، ليعلن عن وفاته في المكان متأثرا بجروحه".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد.

وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة الصلح بمدينة حيفا أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق وهوية الضحية، وذلك لغاية يوم 13.2.2018.