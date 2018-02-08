اندلاع النار في دكان بحيفا وسيارة بكفر قرع

اندلع حريق في دكان للمواد الغذائية بشارع يافا في مدينة حيفا، فجر اليوم الخميس.

وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بإخلاء السكان من البناية ومنع انتشار ألسنة النيران، في حين لم يبلغ عن إصابات. وباشر خبراء الحرائق بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وفي حادث آخر، شب حريق في سيارة خصوصية تعود لأحد المواطنين في قرية كفر قرع، فجر اليوم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، شب الحريق بالسيارة التي كانت مركونة في حي الحوارنة، غربي كفر قرع، ما أسفر عن احتراقها بالكامل. وباشرت الشرطة ب التحقيق في ملابسات الحريق.