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البقيعة: فشل إقرار ميزانية العام 2018

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 13:34

البقيعة: فشل إقرار ميزانية العام 2018
منظر عام لقرية البقيعة (أرشيفية)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

فشل مجلس محلي البقيعة بالمصادقة على ميزانية العام 2018، وذلك بعدما عرضت للمرة الأولى في الجلسة التي عقدت أول من أمس، الأربعاء.

وقد صوت 5 أعضاء من أصل 9 ضد الميزانية المقترحة بقيمة 41 مليون شيكل، في حين امتنع آخر عن التصويت عليها.

وبهذا الصدد، قال عضو مجلس محلي البقيعة، نديم عامر، لـ"عرب 48"، إن "السبب الرئيسي وراء عدم تصويتي مع الميزانية المقترحة هو زيادة نسبة الرواتب، فبدلا من 43 بالمئة ارتفعت إلى 57 بالمئة".

وأضاف أن "المجلس المحلي يعاني من عجز مالي، ومن هذا المنطلق رأيت أن الميزانية المقترحة ستتسبب في زيادة هذا العجر ولن تساهم في تقليصه، ناهيك عن أنها لا تصب بالمصلحة العامة لقرية البقيعة".

وتابع أن "مطلبي هو تقليص نسبة الرواتب، وفي المقابل الاهتمام أكثر بالأمور العامة مثل الرياضة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية وما إلى ذلك".

وختم عامر بالقول إن "عدم تصويتي مع الميزانية نابع من حرصي على المصلحة العامة للبقيعة، وبدوري لن أصوت عليها فيما لو لم يطرأ عليها أي تغيير".

وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي البقيعة، د. سويد سويد، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سنقوم بنشر تعقيبه فور وصوله إلينا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#البقيعة
#مجلس البقيعة
#ميزانية 2018

من عرب 48

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