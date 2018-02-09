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انتخابات 2018: "أبناء البلد" تخوض المنافسة للرئاسة والعضوية بعرابة

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 09:21

انتخابات 2018: "أبناء البلد" تخوض المنافسة للرئاسة والعضوية بعرابة
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قررت حركة أبناء البلد في مدينة عرابة البطوف خوض انتخابات السلطة المحلية المقبلة بقائمة رئاسة وعضويّة، تحت اسم "قائمة أبناء البطوف".

وأصدرت بيانا بهذا الشأن، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" مساء أمس، الخميس، قالت فيه إنه "بعد مشاورات ومُداولات عميقة وبروح المسؤولية وبكل روح العطاء والانتماء ومع اقتراب موعد الانتخابات للبلدية، فإنّنا نَتَشَرف بأن نَزُفّ لأبناء بلدتنا الحبيبة قرارنا بخوض الانتخابات القادمة بقائمة رئاسة وعضويّة".

وأضافت: "إنّنا وبعد التشاور والتباحث في حركة أبناء البلد وبالتعاون والتشاور والاتفاق مع شركائنا في قائمة أبناء البطوف وقوى محلية وشخصيات وطنية مُجتَمعية وأوساط أخرى تدعو للتغيير، قَرّرنا خوض المنافسة، ومن باب أنّنا معًا قادرون على إحداث التغيير المنشود، ونحن هنا إذ نطرح أنفسنا كقوة تسعى لخدمة البلد وأهلها ندعو إلى أوسع تحالف سياسي وبلدي اجتماعي ممكن من أجل خلق الأفضل لمستقبل الأجيال".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عرابة البطوف
#انتخابات 2018
#أبناء البلد
#السلطات المحلية

من عرب 48

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