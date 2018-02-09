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7 إصابات في حادثي طرق قرب الرامة ومعاوية

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 16:01

7 إصابات في حادثي طرق قرب الرامة ومعاوية
من مكان الحادث قرب معاوية، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أصيب 7 أشخاص في حادثي طرق منفصلين وقعا بين قريتي الرامة وبيت جن بمنطقة الجليل الأعلى، وقرب قرية معاوية بمنطقة وادي عارة، بعد ظهر اليوم الجمعة.

من مكان الحادث بين الرامة وبيت جن، اليوم 

وقدم طاقم طبي من مركز حيان في مكان الحادث قرب الرامة وبيت جن العلاج الأولي لأربعة مصابين، وصفت إصاباتهم بأنها بين متوسطة وطفيفة، وتمّت إحالتهم بسيارات الإسعاف للعلاج إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا.

وفي الحادث الآخر، أصيب 3 أشخاص بجروح متوسطة، في الحادث الذي وقع على الشارع الرئيس لقرية معاوية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الرامة
#بيت جن
#معاوية
#حوادث الطرق

7 إصابات في حادثي طرق قرب الرامة ومعاوية

7 إصابات في حادثي طرق قرب الرامة ومعاوية

من عرب 48

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