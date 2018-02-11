  2. محليات
  3. أخبار محلية

جلجولية: المشتركة والمتابعة تزوران الثانوية والمجلس

تاريخ النشر: 11/02/2018 - 11:55

جلجولية: المشتركة والمتابعة تزوران الثانوية والمجلس
من زيارة جلجولية، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

زارت لجنة التّعليم في القائمة المشتركة المدرسة الثّانويّة في بلدة جلجولية استنكارا لجريمة إطلاق النار على أحد الطلاب، يوم الأربعاء.

وأعربت اللجنة عن تضامنها مع الطّلاب والأهالي والهيئة التّدريسيّة في المدرسة.

وجرى في الاجتماع الذي عقد مع مديرة المدرسة بحث "سبل الحفاظ على حرمة مدارسنا وطلابنا".

يذكر أنه شارك في الزيارة كل من النواب، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، وحنين زعبي ومسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى.

كما زار أعضاء اللجنة ولجنة المتابعة مكاتب المجلس المحلي في جلجولية والتقوا رئيس المجلس، وناقشول سبل محاربة العنف والجريمة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جلجولية
#المشتركة
#المتابعة
#العنف والجريمة

جلجولية: المشتركة والمتابعة تزوران الثانوية والمجلس

جلجولية: المشتركة والمتابعة تزوران الثانوية والمجلس

جلجولية: المشتركة والمتابعة تزوران الثانوية والمجلس

جلجولية: المشتركة والمتابعة تزوران الثانوية والمجلس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتداء على مسجد الغابسية المهجرة
اعتداء على مسجد الغابسية المهجرة

2018-02-11

النقب: وفاة باسم أبو القيعان بعد شهور من غرقه بنهر الأردن
النقب: وفاة باسم أبو القيعان بعد شهور من غرقه بنهر الأردن

2018-02-11

مسيرة العودة الـ21 في جبع المهجرة
مسيرة العودة الـ21 في جبع المهجرة

2018-02-11

الأكثر قراءة

سقوط طائرة حربية إسرائيلية بعد اعتراض طائرة استطلاع إيرانية

سقوط طائرة حربية إسرائيلية بعد اعتراض طائرة استطلاع إيرانية

2018-02-10
إسرائيل تقصف مواقع سورية وإيرانية وانطلاق صافرات الإنذار في الشمال

إسرائيل تقصف مواقع سورية وإيرانية وانطلاق صافرات الإنذار في الشمال

2018-02-10
إسرائيل تغلق مطار بن غوريون بعد وصول الصواريخ مركز البلاد

إسرائيل تغلق مطار بن غوريون بعد وصول الصواريخ مركز البلاد

2018-02-10

"تصعيد ينذر بالانزلاق نحو الحرب"

2018-02-10
إصابة خطيرة لطيار إسرائيلي أسقطت طائرته

إصابة خطيرة لطيار إسرائيلي أسقطت طائرته

2018-02-10