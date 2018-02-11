جلجولية: المشتركة والمتابعة تزوران الثانوية والمجلس

زارت لجنة التّعليم في القائمة المشتركة المدرسة الثّانويّة في بلدة جلجولية استنكارا لجريمة إطلاق النار على أحد الطلاب، يوم الأربعاء.

وأعربت اللجنة عن تضامنها مع الطّلاب والأهالي والهيئة التّدريسيّة في المدرسة.

وجرى في الاجتماع الذي عقد مع مديرة المدرسة بحث "سبل الحفاظ على حرمة مدارسنا وطلابنا".

يذكر أنه شارك في الزيارة كل من النواب، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، وحنين زعبي ومسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى.

كما زار أعضاء اللجنة ولجنة المتابعة مكاتب المجلس المحلي في جلجولية والتقوا رئيس المجلس، وناقشول سبل محاربة العنف والجريمة.