شفاعمرو: تدشين جسر مدرسة المكتب

افتتح رئيس بلدية شفاعمرو، أمين عنبتاوي، جسر مدرسة المكتب الذي يربط شقيّ المدرسة على اسم صالح سمور، أمس السبت. ورحّبت إدارة المدرسة ومديرها ناظم نكد، والمعلمون وطلاب المدرسة بوفد إدارة البلدية الذي شمل القائم بأعمال رئيس البلدية، نسيم جروس، ونائب الرئيس، فرج خنيفس، وعضو البلدية جميل صفوري، ومدير قسم المواصلات في البلدية، فايز نكد، ومهندس البلدية، أيوب أيوب، ومفتش المعارف، د. خالد حجازي.

واستقبل طلاب المدرسة الزوار بأجواء احتفالية مميزة شملت الأغاني والأشعار، وتزيّنت المدرسة بأبهى حلّتها لتظهر بذلك مدى فرحة الطلاب بهذا الحدث.

وأكدت البلدية في بيان أصدرته أن "ميزانية إقامة الجسر بلغت 530 ألف شيقل، بعد أن عمِل رئيس البلدية على المصادقة على كل التراخيص اللازمة والتي لم تكن متوفرة. ويصل وزن الجسر إلى 17 طنًا من الحديد بارتفاع خمسة أمتار، وهو معدّ بأحدث التقنيات ليشكل معبرًا آمنًا للطلاب والمعلمين في المدرسة. وأشرف على بناء الجسر المهندس جميل خوري وقامت شركة كنعان وإخوانه ببناء الجسر والذي استمر بناؤه خمسة أشهر".

وقال رئيس بلدية شفاعمرو، أمين عنبتاوي، في كلمته بحفل الافتتاح: "أبارك لطلابنا وطالباتنا لأنهم الهدف الاساس بهذا الأنجاز، وأنا اعتبره إنجازًا واحدًا من سلسلة إنجازات لمشاريع تخدم بلدنا وأهل بلدنا".

وأضاف أنه "عملنا، منذ تسلّمنا إدارة البلدية، على وضع حجر الأساس للانتقال بشفاعمرو إلى مسار التطوير المهني المدروس، وأن عجلة التغيير الحقيقي والتطوير المهني قد انطلقت بعد وضع حجر الأساس ومن بعدها أعمدة الأساس لِتُبنى عليها مشاريعٌ حقيقيّة; مدروسة ومهنيّة، وهذا الجسر هو أفضل مثال على ذلك. إذ أنه وبعد جهود متواصلة شملت استعادة ميزانيات فقدتها البلدية السابقة وإعداد التراخيص المطلوبة وإتمام العمل بشكل عصري وحديث كما يليق بشفاعمرو وأهلها نجحنا بافتتاح الجسر. هذا إنجاز نعتزّ به فمصلحة وأمان طلابنا هي الأهم بالنسبة لنا".