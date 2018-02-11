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صفد: إصابة عاملين في ورشة بناء

تاريخ النشر: 11/02/2018 - 11:37

صفد: إصابة عاملين في ورشة بناء
من مكان الحادث بصفد، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أصيب عاملان بجروح متفاوتة إثر سقوطهما عن ارتفاع في ورشة بناء بمدينة صفد، صباح اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الطواقم وصلت إلى المكان وقدّمت العلاج الأوليّ للعاملين المصابين، ووصفت حالتيهما بالمتوسطة مع جروح وكدمات بالأطراف، ونُقلا إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث العمل
#صفد
#ورشة بناء

من عرب 48

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