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إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد

تاريخ النشر: 12/02/2018 - 10:45

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو أثناء عمله بورشة بناء في بلدة راس العين قرب كفر قاسم، وسط البلاد، صباح اليوم الإثنين.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي. 

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل هم من العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العرب في أراضي 48 والأجانب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث العمل
#ورشات البناء

من عرب 48

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