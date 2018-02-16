اعتقال 6 مشتبهين من جلجولية وحيفا بالضلوع في جريمة قتل

من المزمع أن تقدم النيابة العامة، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد 6 مشتبهين عرب من جلجولية وحيفا، على خلفية ضلوعهم بجريمة قتل عامل توصيلات في محل بيتسا بنيشر قبل نحو شهرين.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن "اثنين من المشتبهين دخلا إلى محل البيتسا وهما ملثمان، حيث تمكنا من سرقة مبلغ من المال تحت وطأة تهديد السلاح، ثم حاولا سرقة الدراجة النارية التابعة للمحل، عندها حاول الضحية منعهما وعلى أثر ذلك أقدم أحد المشتبهين على إطلاق النار عليه، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة".

كما جاء على لسان الشرطة، بأن "بقية المشتبهين هم ضالعون في الجريمة، وذلك من خلال أعمال ابتزاز وتهديد التي شكلت خطرا كبيرا على حياة الآخرين، وكانت سببا في مقتل الشاب من نيشر".