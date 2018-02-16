  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال 6 مشتبهين من جلجولية وحيفا بالضلوع في جريمة قتل

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 09:18

اعتقال 6 مشتبهين من جلجولية وحيفا بالضلوع في جريمة قتل
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

من المزمع أن تقدم النيابة العامة، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد 6 مشتبهين عرب من جلجولية وحيفا، على خلفية ضلوعهم بجريمة قتل عامل توصيلات في محل بيتسا بنيشر قبل نحو شهرين.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن "اثنين من المشتبهين دخلا إلى محل البيتسا وهما ملثمان، حيث تمكنا من سرقة مبلغ من المال تحت وطأة تهديد السلاح، ثم حاولا سرقة الدراجة النارية التابعة للمحل، عندها حاول الضحية منعهما وعلى أثر ذلك أقدم أحد المشتبهين على إطلاق النار عليه، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة".

كما جاء على لسان الشرطة، بأن "بقية المشتبهين هم ضالعون في الجريمة، وذلك من خلال أعمال ابتزاز وتهديد التي شكلت خطرا كبيرا على حياة الآخرين، وكانت سببا في مقتل الشاب من نيشر".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جلجولية
#حيفا
#جريمة قتل
#نيشر

اعتقال 6 مشتبهين من جلجولية وحيفا بالضلوع في جريمة قتل

اعتقال 6 مشتبهين من جلجولية وحيفا بالضلوع في جريمة قتل

اعتقال 6 مشتبهين من جلجولية وحيفا بالضلوع في جريمة قتل

اعتقال 6 مشتبهين من جلجولية وحيفا بالضلوع في جريمة قتل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: حريق في مبنى سكني وإخلاء سكان
الناصرة: حريق في مبنى سكني وإخلاء سكان

2018-02-16

الطيبة: مصاب في جريمة إطلاق نار
الطيبة: مصاب في جريمة إطلاق نار

2018-02-16

إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب شفاعمرو
إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب شفاعمرو

2018-02-16

الأكثر قراءة

تمديد العزل الانفرادي 6 أشهر للشيخ رائد صلاح

تمديد العزل الانفرادي 6 أشهر للشيخ رائد صلاح

2018-02-15
المشهد: مصرع شاب في حادث طرق على مدخل الرينة

المشهد: مصرع شاب في حادث طرق على مدخل الرينة

2018-02-15
ارتفاع حالات الطلاق... أزمة جديدة تهدد المجتمع العربي

ارتفاع حالات الطلاق... أزمة جديدة تهدد المجتمع العربي

2018-02-15
السجن 4 مؤبدات لمنفذ عملية

السجن 4 مؤبدات لمنفذ عملية "حلميش"

2018-02-15
17 قتيلا بالرصاص في مدرسة ثانوية في فلوريدا

17 قتيلا بالرصاص في مدرسة ثانوية في فلوريدا

2018-02-15