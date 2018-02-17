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الناصرة: إطلاق النار على مكاتب شركة العفيفي

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 12:17

الناصرة: إطلاق النار على مكاتب شركة العفيفي
منظر عام لمدينة الناصرة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

أقدم جناة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على إطلاق النار باتجاه مكاتب تابعة لشركة "العفيفي"، الواقعة في الشارع الرئيسي "بولس السادس" بمدينة الناصرة.

وأسفرت الجريمة عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع فيها.

وأعرب مواطنون عن غضبهم واستنكارهم العارمين حيال ازدياد ظواهر العنف في الناصرة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بوجبها من أجل توفير الأمن والأمان لهم.

وبدورها، أصدرت بلدية الناصرة بيانا أعربت من خلاله عن "استنكارها لجريمة إطلاق النار، معتبرة إياها تصرفا مجرما وخطيرا على أمن وأمان المواطنين وهجوم أرعن على أصالة المدينة وعراقتها والسلم الأهلي".

ودعت البلدية في بيانها إلى "عقد جلسة طارئة مع الشرطة غدا، الأحد، لتحميلها مسؤولية كبح جماح الجريمة والضرب بيد من حديد على رأس كل أولئك الذين يسعون لإدخال المدينة إلى أجواء العنف والجريمة في فترة حساسة وحرجة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#العفيفي
#إطلاق نار
#بلدية الناصرة

من عرب 48

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