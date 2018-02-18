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إصابة امرأة في حادث طرق قرب مجد الكروم

تاريخ النشر: 18/02/2018 - 10:42

إصابة امرأة في حادث طرق قرب مجد الكروم
من مكان الحادث، اليوم
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أصيبت امرأة بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضها لحادث طرق على شارع رقم 85 بالقرب من قرية مجد الكروم، صباح اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها، على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

إلى ذلك، حذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات بسبب حالة الطقس الماطرة التي تتأثر بها البلاد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مجد الكروم
#حوادث الطرق

إصابة امرأة في حادث طرق قرب مجد الكروم

إصابة امرأة في حادث طرق قرب مجد الكروم

إصابة امرأة في حادث طرق قرب مجد الكروم

من عرب 48

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