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البعنة: تدحرج صخرة على سيارة

تاريخ النشر: 18/02/2018 - 10:00

البعنة: تدحرج صخرة على سيارة
تدحرج صخرة على سيارة بالبعنة، اليوم
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

تسببت حالة الطقس الماطرة والعاصفة التي تسود البلاد، بتدحرج صخرة وسقوطها على سيارة خصوصية في حي "العريض" بقرية البعنة، صباح اليوم الأحد.

وأسفرت الحادثة عن إلحاق أضرار مادية بالسيارة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما إلى غائم جزئي وباردا وعاصفا، وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الأمطار تدريجيا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

هذا، وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض وخطر التزحلق على الشوارع والطرقات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#البعنة
#حالة الطقس
#سيارات

البعنة: تدحرج صخرة على سيارة

البعنة: تدحرج صخرة على سيارة

البعنة: تدحرج صخرة على سيارة

البعنة: تدحرج صخرة على سيارة

من عرب 48

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