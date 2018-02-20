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الإفراج عن عربي اختطف في نيجيريا بعد دفع فدية

تاريخ النشر: 20/02/2018 - 17:10

الإفراج عن عربي اختطف في نيجيريا بعد دفع فدية
للتوضبح فقط (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أطلق اليوم الثلاثاء، سراح مواطن عربي (62 عاما)، تم اختطافه الجمعة 16 شباط/ فبراير الماضي، في العاصمة النيجيرية، أبوجا، بعد مفاوضات مع الجهة التي اختطفته من أجل الحصول على فدية.

وجاء في التفاصيل أن مواطنا عربيًا من منطقة المثلث، تم اختطافه من قبل إحدى العصابات المحلية في العاصمة النيجيرية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، عامًا بأنه يعمل في شركة إسرائيلية هناك.

وسمح للخارجية اليوم، بنشر أنه تم اختطاف المواطن في عملية نفذت على يد ملثمين من أجل الحصول على فدية، رافقها تبادل إطلاق نار قتل فيع السائق الشخصي للمواطن المذكور.

ونقل الخاطفون بنقل المواطن المخطوف إلى مكان آمن للاختباء. وأشار بيان الوزارة إلى أن المفاوضات التي دارت بين الخاطفين وبين مدير عام الشركة".

وطالب الخاطفون إدارة الشركة بدفع فدية مالية يتقدر بمئات آلاف الدولارات، وخلال المفاوضات اتفق الطرفان إلى دفع مبلغ يقدر بعشرات الآلاف من الدولارات.

عالمًا بأن حالات الاختطاف بهدف تحصيل فدية مالية تكثر في الدولة الأفريقية، وعموما، فإن الفدية في نيجيريا تتراوح بين 10 – 30 ألف دولار.

وأكدت الداخلية "تمّ إطلاق سراح المواطن صباح اليوم الأربعاء بسلام".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العاصمة النيجيرية
#أبوغا
#مواطن عربي
#نيجيريا

من عرب 48

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